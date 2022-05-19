القبض على شخص ارتكب عدة مخالفات مرورية في جازان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس قبضت شرطة محافظة أبو عريش بمنطقة جازان على مواطن، ظهر في مقطع فيديو مرتكبًا مخالفات مرورية تمثلت في التفحيط وعكس السير والقيادة بسرعة عالية. وجرى إيقافه واتخاذ بحقه الإجراءات النظامية، وإحالته لجهة الاختصاص.

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