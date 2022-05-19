 انطلاق الموسم الثاني من” هامات”.. والكشف عن ضيف أول حلقات البرنامج

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- فريق التحرير:

بعد النجاح الكبير الذي حققه برنامج” هامات” الذي يذاع عبر منصات التواصل الاجتماعي ” تويتر” و” يوتيوب” في موسمه الأول، ينطلق الموسم الثاني من البرنامج في حلته الجديدة.

وقال “زين بن عمير” مقدم البرنامج إن أول حلقات الموسم الثاني سيتم فيه استضافة “دليم العطاوي” الذي يحكي قصة فقده يده ومعركة عرق ابو داعر.

وأوضح “بن عمير” أنه بعد إلحاح طويل مع “العطاوي” وافق على الظهور إعلامياً حيث أكد له أنه لم يظهر في الإعلام وهو شاب فهل يظهر وهو شائب، إلا أن “بن عمير” ، أكد له أن ظهوره إعلامياً سيترك بصمة في نفوس جيل الشاب لمعرفة مجهودات الآباء في بناء الوطن.