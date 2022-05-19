اخبار الخليج – وزير الإعلام يستقبل سفير الجمهورية الجزائرية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة السيد علي بن محمد الرميحي وزير الإعلام بمكتبه اليوم سعادة السفير عبدالحميد أحمد خوجة سفير الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى مملكة البحرين بمناسبة تعينه سفيراً جديداً لبلاده. وخلال اللقاء تم استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين مملكة البحرين والجمهورية الجزائرية وسبل الارتقاء بها إلى مستويات أوسع لاسيما في المجال الإعلامي. ومن جانبه، تقدم سعادة السفير بخالص الشكر والتقدير إلى سعادة وزير الإعلام على حسن استقباله واهتمامه بتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكد اهتمام بلاده بتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين بما يخدم المصالح المشتركة.

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