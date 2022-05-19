اخبار الخليج – وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية يستقبل الممثل السامي للبعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل سعادة الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، في مقر الوزراة اليوم، سعادة السفير جاكوب بريكس تانج، الممثل الخاص للأمن البحري في وزارة الخارجية الدنماركية والممثل السامي المدني للبعثة الأوروبية للمراقبة البحرية في مضيق هرمز، بحضور سعادة السيد جيروم كوشارد، سفير الجمهورية الفرنسية لدى مملكة البحرين.
وتم خلال الاجتماع، تأكيد أهمية التعاون المشترك في تعزيز أمن وسلامة وحرية حركة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في منطقة الخليج العربي، إلى جانب مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مملكة البحرين على تعزيز الشراكة مع دول الاتحاد الأوروبي في تعزيز الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
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