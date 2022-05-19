“حساب المواطن” يعلن صدور نتائج الأهلية لدفعة يونيو المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الخميس)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ55، التي تمثل دفعة شهر يونيو 2022. ودعا البرنامج المستفيدين إلى التحقق من أهلية الحصول على الدعم، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية عبر الرابط. يذكر أن إجمالي المبالغ التي أودعها حساب المواطن في حسابات المستفيدين منذ انطلاقه وحتى دفعة شهر مايو الجاري بلغت 118 مليار ريال. أخبار قد تهمك

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