اخبار الخليج – مستثمر: نظام تواصل وضع الحلول القانونية المناسبة للشكوى التي رفعتها وبصورة سهلة وسريعة

محمد بن مسعود - الدمام - أكد مستثمر انه واجهته مشكلة أثناء إصدار ترخيص سجله التجاري، الامر الذي رفعه الى النظام الوطني للمقترحات والشكاوى «تواصل» لحل مشكلته التي كانت ستتسبب له بخسائر مادية.

وأشار المستثمر ان بعد ان رفع شكاوه عبر نظام تواصل، تمت المتابعة معه ووضع الحلول القانونية المناسبة بصورة سهلة وسريعة.

وقال: ان متابعة شكاوى المواطنين عبر هذا النظام أعطى للمواطنين الثقة في الخدمات الحكومية التي يتم تقديمها، بالاضافة الى انه ينطلق هذا البرنامج بضرورة تقديم الخدمات المتميزة والسريعة.

وأضاف: «فريق البحرين» في كافة المؤسسات الحكومية وانطلاقاً من العمل الدؤوب والمخلص ل وبفضل المتابعة المستمرة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء، استطاع ان يثبت للجميه جدارته في العمل الوطني في مختلف الأصعدة.

ويعتبر النظام الوطني للمقترحات والشكاوى « تواصل « أحد القنوات الإلكترونية الرئيسية التي تمكن السادة المواطنين والمقيمين من تقديم أي مقترح أو شكوى موجهة إلى أحد الجهات الحكومية بمملكة البحرين بصورة سهلة وسريعة، ومن أي مكان وفي أي وقت. علماً بأنه هناك فريق عمل في كل جهة حكومية معني بمعالجة المقترحات والشكاوى المطروحة وفقاً لمؤشر أداء وفترة زمنية محددة بحسب نوع الشكوى.