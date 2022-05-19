مدير عام مكافحة المخدرات يستقبل المفتش العام للشرطة الرومانية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض
استقبل مدير عام مكافحة المخدرات اللواء محمد بن سعيد القرني في الرياض، المفتش العام للشرطة الرومانية الجنرال بينوني ماريان ماتي، والوفد المرافق له، وذلك خلال زيارته الرسمية للمملكة.
وبحث مدير عام مكافحة المخدرات والجنرال بينوني سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال مكافحة جرائم المخدرات العابرة للحدود، واستعراض آلية تبادل الخبرات التدريبية والعملياتية والتقنية بين الجهازين لمكافحة تهريب المواد المخدرة.
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