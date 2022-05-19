كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي والبرامجي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_مكة
احتفت كلية التمريض بجامعة الملك عبدالعزيز، أمس، بمناسبة حصولها على الاعتماد الأكاديمي الدولي الكامل لبرنامج بكالوريوس التمريض من هيئة الاعتماد لتعليم التمريض ACEN، وعلى الاعتماد الأكاديمي البرامجي لبرنامج بكالوريوس التمريض من هيئة تقويم التعليم والتدريب، علاوة لحصولها على شهادة الآيزو لنظام الجودة، وذلك بحضور معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالرحمن بن عبيد اليوبي، ووكلاء الجامعة والعمداء.
وأوضح معالي رئيس الجامعة، أن الإنجازات تتواصل -بفضل الله- للجامعة على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي متمثلة في كلياتها وقطاعاتها المختلفة، مؤكداً أن تحقيق كلية التمريض للاعتماد الأكاديمي الدولي والاعتماد البرامجي وكذلك حصولها على شهادة نظام الجودة “الآيزو” يعكس نتاج أعمال الكلية وتسارع تطورها في مختلف المجالات التعليمية والبحثية والإدارية، كما يحفز الكليات الأخرى لبذل الجهد والعمل الدؤوب من أجل جامعة عالمية متميزة في جميع التخصصات.
من جانبها، عدّت عميدة كلية التمريض بالجامعة الدكتورة أحلام بنت عيضة الزهراني، حصول الكلية على الاعتمادات إضافة إلى سلسلة إنجازات الكلية وللجامعة السعودية التي نفتخر بها، مفيدة أن الإنجازات ليست وليدة اللحظة بل عمل سنوات من القيادات المتتالية للكلية بعد فضل الله تعالى، كذلك في روح العطاء والانتماء لكوادر كلية التمريض بجامعة المؤسس.
وشهد الحفل تقديم عرضاً مرئياً عن إنجازات كلية التمريض، وتكريم الجهات والأفراد من شركاء النجاح والإنجاز.
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