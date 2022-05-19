أمانة الشرقية تطرح ١٢٠ فرصة استثمارية مؤقتة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ المنطقة الشرقية
أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن طرح 120 فرصة استثمارية مؤقتة مخصصة لرواد الأعمال وصغار المستثمرين، والتي تأتي امتداداً لجهود الأمانة والمشاريع والمبادرات الاستثمارية التي تم طرحها بالتعاون مع مختلف القطاعات، والهادفة لتنشيط الحركة الاقتصادية الداعمة للمستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار في مختلف القطاعات، واشراك القطاع الخاص وتنويع مصادر الدخل وتنشيط الحركة الاقتصادية بمختلف المدن والمحافظات بالمنطقة الشرقية، وتعزيز مفهوم جودة الحياة، ودعم السياحة والترفيه.
والجدير ذكره أن لوائح الاستثمار تقدم خيارات تحفيزية لرواد الأعمال وصغار المستثمرين عبر التأجير المؤقت الذي يبدأ من يوم واحد وحتى 90 يوماً مما يتيح الفرصة للاستفادة من الأنشطة الموسمية والفعاليات والمهرجانات والمخيمات، والأكشاك وعربات الأطعمة والألعاب الكهربائية والهوائية والمطاطية وملاعب البادل والقوارب العائمة والأنشطة البحرية، وغيرها من أنشطة.
ودعت الأمانة المستثمرين ورواد الأعمال والراغبين بالاستثمار الاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وتفاصيلها والمشاركة بصناعة الاستثمار من خلال البوابة الرقمية للاستثمار البلدي، والتطبيق الذكي (فرص) بكل شفافية وسهولة أو التواصل عبر القنوات التفاعلية مع مركز التميز الاستثماري بالأمانة.
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