“إتمام” و”دويتشه الخليج للتمويل” يوقعان مذكرة تفاهم لتسهيل أعمال المطور العقاري

محمد بن مسعود - الدمام - وقع مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” مذكرة تفاهم مع شركة “دويتشه الخليج للتمويل”، ضمن جهوده المتواصلة لرفع كفاءة خدماته وتسريع وتيرة العمل للمشروعات السكنية، وزيادة حجم الاستثمار في القطاع العقاري وإضافة خدمات إلكترونية مشتركة؛ لتسهيل أعمال المطورين العقاريين عبر منصة “إتمام”، بهدف تيسير إجراءات أعمال التطوير العقاري للإسهام في تنمية القطاع ورفع إسهامه في الناتج المحلي.
ووقع الاتفاقية من جانب مركز “إتمام” مدير عام مركز خدمات المطورين العقاريين “إتمام” المهندس مساعد العتيبي، ومن جانب شركة دويتشه الخليج للتمويل الرئيس التنفيذي محمد الدويش.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز سبل التعاون بين الطرفين لتقديم الخدمات الإلكترونية عبر منصة “إتمام”، لتمكين المطورين العقاريين من فتح حساب ضمان خاص بمشروعات البيع على الخارطة والتقديم للحصول على تمويل للمشروعات المرخصة.
وأوضح مدير عام مركز “إتمام” أن توقيع مذكرة التفاهم مع شركة “دويتشه الخليج للتمويل” يأتي استمراراً لجهود المركز في تحسين الخدمات وتذليل العقبات أمام المطورين العقاريين، وتأكيداً على دور “إتمام” في تيسير إنشاء المشروعات العقارية بالمملكة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات في القطاع العقاري من داخل وخارج المملكة لزيادة المعروض العقاري من الوحدات السكنية وتيسير حصول الأسر السعودية على المسكن الملائم، ضمن جهود المركز لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان -أحد برامج رؤية 2030- لزيادة نسبة التملك السكني للأسر السعودية إلى 70% بحلول 2030.
يُذكر أن المركز يوفر منصة موحدة وبوابة رقمية إلكترونية متقدمة تحتوي على جميع الخدمات التي يحتاجها المطور العقاري، والتي تمكنه من الحصول على الخدمات بسهولة وموثوقية عالية بالإضافة إلى ترسيخ مبدأ الشفافية عن طريق توضيح الإجراءات المرتبطة بالخدمات وإتاحة جميع البيانات والإحصائيات التي يمكن أن يستفيد منها المطورين العقاريين.
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