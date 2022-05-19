المملكة تُشارك في مؤتمر محكمة التحكيم الدولية بدبي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

شارك وفد المملكة العربية السعودية ممثّل بغرفة التجارة الدولية السعودية برئاسة رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية السعودية وممثل المملكة في غرفة التجارة الدولية (ICC) المستشار سيف بن عبدالله التركي في أعمال المؤتمر العاشر لمحكمة التحكيم الدولية بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمقام حاليا في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح رئيس الوفد أن المؤتمر هدف إلى استعراض آخر التطورات والمستجدات في التحكيم الدولي لدى محكمة التحكيم الدولية واستعراض أفضل الممارسات والخبرات في التحكيم الدولي والطرق البديلة للفصل في المنازعات والتعريف بالمارات والخبرات لتعزيز تجنب النزاعات، مبيناً أن المؤتمر الذي يستمر لمدة يومين حظي بحضور ومشاركة عدد من الوفود لممثلين دول أعضاء في منظمة غرفة التجارة الدولية (ICC) ومحكمة التحكيم الدولية وكذلك مشاركة لعدد من المحكمين والمحامين فضلاً عن مشاركة عدد من مستشارين وأكاديمين ومهنيين و خبراء في التحكيم الدولي.

وأضاف التركي أن مشاركة الغرفة لهذا المؤتمر يأتي ضمن إطار دورها للإسهام في تطوير بيئة التجارة الدولية السعودية ونقل الخبرات في مجال التحكيم الدولي والطرق البديلة للفصل في المنازعات، لافتًا النظر إلى أن وفد الغرفة التقى رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة الدولية بالإمارات وأمين عام اتحاد غرف التجارة والصناعة بالإمارات حميد بن سالم، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الاختصاص والموضوعات ذات الاهتمام المشترك ضمن إطار التعاون بين البلدين.

يُذكر أن غرفة التجارة الدولية السعودية تُعد إحدى أهم الجهات التي تُمثّل المملكة العربية السعودية في الخارج اقتصاديًا وتجاريًا بحكم عضويتها في غرفة التجارة الدولية (ICC) والمنظمات الدولية ذات العلاقة لا سيما في ظل موقع المملكة كأحد أقوى 20 اقتصاد في العالم (G20)، وتعمل الغرفة مع (ICC) لرسم ووضع السياسات والممارسات التجارية الدولية من خلال اللجان التابعة لها لتسهيل حركة الاستثمار والتجارة في المملكة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030، كما تسعى الغرفة إلى توطيد العلاقات التجارية الدولية السعودية على المستوى الدولي، وتعمل على نقل المعارف والخبرات الدولية والاستفادة منها داخل المملكة.