فنون جازان الشعبية تستقبل المشاركين في بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان
استقبلت عروض الفنون الشعبية بمنطقة جازان ضيوف بطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الشاطئية التي تستضيفها منطقة جازان خلال الفترة من 18 – 23 مايو الجاري، على الشاطئ الرملي بجازان.
وحازت عروض الفنون الشعبية التي تضمنت “رقصة السيف والعرضة والعزاوي” وغيرها على إعجاب المشاركين في البطولة، الذين تابعوا العديد من اللوحات والعروض والألعاب الشعبية والتراثية التي تشتهر بها المنطقة.
يذكر أن 7 منتخبات هي: (السعودية وعُمان والكويت الإمارات ولبنان وفلسطين والبحرين) تشارك في البطولة التي تستمر حتى 23 مايو الجاري.
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