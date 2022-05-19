شكرا لقرائتكم خبر عن خبراء أمنيون يؤكدون ضرورة اعتماد إستراتيجية عربية لمواجهة «الجرائم المعلوماتية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استأنفت اليوم جامعة نايف العربية، جلسات اللقاء الأول لفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات الذي تنظمه الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب.

فيما أكد مسؤولون وخبراء أمنيون أهمية اللقاء وضرورة اعتماد إستراتيجية عربية لمواجهة الجرائم المعلوماتية .

الجدير بالذكر، أن جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية احتضنت أمس ، اللقاء الأول لفريق الخبراء العرب المعني بمواجهة جرائم تقنية المعلومات، بمشاركة عدد من المختصين في المجالات الأمنية والقانونية والفنية، ويستمر مدة يومين.

وافتتح اللقاء بكلمة لمعالي الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب الدكتور محمد بن علي كومان شكر فيها الرعاية الكريمة التي توليها حكومة المملكة العربية السعودية (دولة المقر) لدعم العمل العربي المشترك، كما قدم شكره إلى صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب، ورئيس المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية على العناية الفائقة التي يوليها سموه للتعاون الأمني العربي والرعاية الكريمة التي يحيط بها جناحي المجلس الفني والعلمي.