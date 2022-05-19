محمد بن مسعود - الدمام - قل وداعاً للنحافة المفرطة..مشروب بسيط ينهي معاناتك ويمنحك وزن مثالي وجسم رشيق

ما مشكلة الوزن الزائد. فإن النحافة من المشاكل الشائعة التي يعاني منها الكثير من السيدات. ودائماً ما يبحثن عن سبل تساعدهن في الوصول إلى الوزن المثالي. للحصول على جسم رشيق وممشوق.

ويوجد عدة مشروبات تساعدك في الوصول إلى الوزن المثالي: أبرزها «مشروب التين والحليب» الذي يتكون من:

– 2 ثمرة تين.

– كوب حليب دافئ.

– ملعقة كبيرة من اليانسون.

طريقة إعداد واستخدام المشروب:

نضع التين وملعقة اليانسون مع كوب الحليب الدافئ ويترك حتى تلين حبات التين.

تناولي كوب من هذا المشروب بعدج الاستيقاظ من النوم مباشرة. وتجنبي تناول الطعام إلا بعد مرور ساعتين. فهو غني العناصر الغذائية الهامة لصحة الجسم، ولكن ممنوع تناوله من قبل مرضى السكر.

أما المشروب الثاني فهو «الخميرة والحلبة» والذي يعمل على زيادة الوزن والتخلص من النحافة، ويتكون من:

– 4 ملاعق كبيرة من الحلبة.

– ملعقة كبيرة من خميرة الخبز.

– ملعقة عسل.

– كوب من الماء.

ولتحضيره حمصي الحلبة من خلال وضعها في وعاء مناسب على النار. ثم قومي بغلي الماء وضعي الحلبة بعد تحميصها لمدة ساعة.

أضيفي الخميرة إلى كوب الماء مع تقليبها حتى تمتزج جيداً بالماء، ثم أضيفي ملعقة العسل إلى الخليط السابق.

وتناولي كوب الحلبة بالخميرة 3 مرات يومياً بعد تناول كل وجبة بساعتين والانتظام للتخلص من النحافة المفرطة

تكملة الخبر في الأسفل

قد يهمك ايضاً