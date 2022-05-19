اخبار الخليج – رئيسة مجلس النواب تترأس أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي

محمد بن مسعود - الدمام - يشارك وفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين برئاسة معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب رئيسة الاتحاد البرلماني العربي في أعمال المؤتمر الثالث والثلاثين الطارئ للاتحاد البرلماني العربي، الذي ينعقد في جمهورية مصر العربية يوم السبت 21 مايو الجاري، بعنوان «المسجد الأقصى وجميع المقدسات الإسلامية والمسيحية أولويتنا الأولى».

ويضم وفد الشعبة البرلمانية المشارك في المؤتمر، أصحاب السعادة: جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، النائب علي أحمد زايد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، السيد عبدالله بن خلف الدوسري عضو مجلس الشورى، الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي عضو مجلس الشورى، النائب محمود مكي البحراني، الدكتور منصور سرحان عضو مجلس الشورى، النائب يوسف زين العابدين زينل، والسيد ياسر صقر الشيراوي الأمين العام المساعد للموارد والخدمات بمجلس النواب.

ومن المقرر أن تلقي معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة الاتحاد البرلماني العربي، رئيسة مجلس النواب كلمة في بداية أعمال المؤتمر، فيما تلقي الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى كلمة الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين، وذلك ضمن مداخلات أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس والبرلمانات العربية، على أن يختتم المؤتمر ببيان ختامي حول آخر المستجدات التي تشهدها القضية الفلسطينية، وأوضاع المقدسات الإسلامية والمسيحية.