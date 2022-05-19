اخبار الخليج – الوجيه صادق البحارنة في ذمة الله

محمد بن مسعود - الدمام - وافى الأجل الوجيه الحاج صادق محمد مكي البحارنة اليوم «الخميس» الموافق 19 مايو 2022 . ويعتبر البحارنة أحد أبرز أعيان ووجهاء البحرين، وقد ولد بالعاصمة المنامة في 22 سبتمبر 1925م، وعمل في مجال التجارة والإدارة، كما شغل منصب مدير الأوقاف الجعفرية لسنوات طويلة من العام 1956م وحتى العام 1996م.

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