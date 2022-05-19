جامعة الحدود الشمالية تنظم للفهرس السعودي الموحد بمكتبة الملك فهد الوطنية

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية

وقعت جامعة الحدود الشمالية أمس اتفاقية انضمامها لعضوية الفهرس السعودي الموحد بمكتبة الملك فهد الوطنية.

ومثل الجانبان في توقيع الاتفاقية، عميد شؤون المكتبات بجامعة الحدود الشمالية الدكتور سعود بن رغيان الرويلي، ومن جانب المكتبة مدير مشروع الفهرس السعودي الموحد عثمان الأسمري.

ويهدف مشروع الفهرس الموحد إلى بناء مرجعية وطنية لتوحيد الممارسات الفنية، وتوفير الأدوات والآليات المعيارية لذلك، وترشيد الإنفاق المالي الموجّه لاقتناء ومعالجة أوعية المعلومات المتعددة بلغاتها المختلفة من خلال الخدمات المقدمة (الفهرسة التعاونية، وتقاسم المصادر، والإعارة التبادلية، وتنمية المجموعات) وتطوير مشاريع معلوماتية ومعرفية ذات عوائد حقيقية.