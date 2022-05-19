ملتقى “داعمون لتفوق طلابنا” بالمدينة المنورة يستعرض تجارب المتفوقين دراسياً وسبل دعمهم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق-المدينة المنورة نفّذت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة المدينة المنورة أمس, ملتقى “داعمون لتفوق طلابنا” بمشاركة 498 طالباً وطالبة من المتفوقين والمتفوّقات, وأولياء أمورهم, ومديري ومديرات المدارس والتربويين من مختلف مناطق المملكة, وبحضور مساعد مدير التعليم للشؤون التعليمية للبنين بالمنطقة الدكتور خالد الوسيدي. وناقش الملتقى عبر المنصة الافتراضية -عن بعد- عدة أوراق عمل قدّمها تربويون مختصون في مجال رعاية ودعم الموهوبين, تناولت موضوعاتها مهارات التفكير, وصناعة التفوّق, وتحسين البيئة التعليمية, وتنمية وتطوير الطلاب وتحفيزهم على التعلّم والإبداع, واستعراض المشكلات التي تواجه الطلبة المتفوقين وطرق التعامل معها, والمعوقات الاجتماعية والاقتصادية التي قد تعاني منها أسرة الطالب المتفوّق, ودور أطراف العملية التعليمية في مساعدة ودعم الطلبة والطالبات المتفوقين, وأثر ذلك على استمرار تفوقهم دراسياً, كما تحدّث خلال الملتقى طلاباً وطالبات عن مسيرة تفوّقهم خلال في مراحل التعليم العام.

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