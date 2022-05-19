الداخلية تفتح باب القبول والتسجيل بالقوات الخاصة للأمن الدبلوماسي

تعلن الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية عن فتح باب القبول والتسجيل في القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي على رتبة (وكيل رقيب-عريف-جندي أول-جندي) للرجال، اعتبارًا من يوم السبت الساعة العاشرة صباحًا الموافق 20/ 10/ 1443 هـ حتى يوم الخميس الساعة العاشرة صباحًا الموافق 25/ 10/ 1443 هـ، وذلك عبر منصة (أبشر-توظيف)



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