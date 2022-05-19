اخبار الخليج – سوق بوابة دلمون يُجري السحب على طقمين «كرسي جابر» ويستعد للسحب على 10 آلاف دينار في يونيو المقبل

محمد بن مسعود - الدمام - أجرت إدارة سوق بوابة دلمون السحب الثاني على طقم ذهب «كرسي جابر» وزن 112.5 جرام بقيمة 2900 دينار ضمن مهرجان دلمون تستاهل ذهب الذي تُقدر جوائزه بأكثر من 15 ألف دينار وكان الفوز من نصيب السيدة نجلاء السيد سلمان وذلك بتاريخ 16 مايو 2022 الموافق يوم الاثنين.

كما كان الفوز في السحب الأول على طقم ذهب «كرسي جابر» وزن 68 جرام وبقيمة 1800 دينار من نصيب المشترك يوسف جمال الحميدي والذي أُجري بتاريخ 30 مارس الماضي.

وتتم جميع عمليات السحب للمهرجان الذي انطلق في 10 مارس الماضي ويستمر حتى 10 يونيو المقبل تحت إشراف مباشر من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة كما سيتم إجراء السحب الكبير والأخير على الجائزة الكبرى للمهرجان وهي مبلغ 10 آلاف دينار بحريني بتاريخ 13 يونيو 2022م.

ويُذكر أن كل 30 دينار مشتريات من المحلات المشاركة تؤهل صاحبها لفرصة الفوز بالجائزة الكبرى.