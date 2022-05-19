اخبار الخليج – «الكيميائيين» تنظم محاضرة «فحص اللؤلؤ والاحجار الكريمة» بالتعاون مع دانات

محمد بن مسعود - الدمام - تنظم جمعية الكيميائيين البحرينية محاضرة علمية بعنوان «فحص اللؤلؤ والاحجار الكريمة» وذلك بالتعاون مع معهد البحرين للؤلؤ والأحجار الكريمة (دانات) وذلك عبر منصة زووم الافتراضية في يوم الاثنين الموافق 23 مايو الجاري في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مملكة البحرين. يقدم المحاضرة الاستاذة نوره جمشير الرئيس التنفيذي لمعهد دانات، والاستاذه زينب علي أخصائية اللؤلؤ والأحجار الكريمة بالمعهد.

صرح بذلك الأستاذة فاطمة عبد الحسين الأمين المالي للجمعية ، حيث أوضحت بأن الجمعية دأبت على تنويع المواضيع المتعلقة بالكيمياء التي تطرحها في محاضراتها الشهرية . و قد تم اختيار موضوع فحص اللؤلؤ والأحجار الكريمة لمحاضرة شهر مايو لما لهذا الموضوع من أهمية بالغه للمجتمع، خاصة أن مملكة البحرين اشتهرت بتجارة اللؤلؤ منذ عقود طويلة.

وأوضحت الاستاذ فاطمة بأن المحاضرة سوف تتناول عدد من المحاور ومن بينها التعريف بمعهد دانات و أهدافه ورؤيته ،وفحص اللؤلؤ، وفحص الأحجار الكريمة، وأهمية التقارير العلمية ، والأجهزة المستخدمة في عمليات الفحص، بالإضافة إلى التحليل الكيميائي المستخدم في عمليات الفحص.