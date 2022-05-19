الإصابات تخطت النصف مليار .. تعرف على آخر احصائية بعدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد “كوفيد-19” حول العالم ارتفعت إلى 525 مليوناً و379 ألفاً و503 إصابات.
وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها، عبر موقعها الإلكتروني اليوم الخميس، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و283 ألفاً و575 وفاة.
وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 82.9 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 43.1 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 30.7 مليون.
ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون حالة وفاة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ665 ألفاً و216 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي وفيات 524 ألفا و303 وفيات.
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