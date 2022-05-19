“العقارية”: الجمعية العمومية غير العادية توافق على زيادة رأس المال إلى 3,75 مليار ريال

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

أعلنت الشركة العقارية السعودية أن الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة وافقت على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية على النحو التالي: زيادة رأس المال إلى 3,750,000,000 ريال سعودي، مقابل 2,400,000,000 ريال سعودي قبل الزيادة، وتمثل نسبة الزيادة 56.25% من رأس مال الشركة، ويبلغ عدد الأسهم قبل الزيادة 240,000,000 سهم عادي، وعدد الأسهم بعد الزيادة 375,000,000 سهم عادي.

وحول طريقة زيادة رأس المال هي طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 135,000,000 سهم عادي، بقيمة اسمية تبلغ عشرة (10) ريالات سعودية وقيمة اسمية إجمالية تبلغ مليار وثلاثمائة وخمسين مليون (1,350,000,000) ريال سعودي وبسعر طرح يبلغ (11.8) ريال سعودي للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية بقيمة طرح تبلغ (1,593,000,000) ريال سعودي.

وتكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ووافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة السابعة من النظام الأساسي للشركة والمتعلقة برأس المال.

وتهدف الشركة العقارية السعودية من زيادة رأس المال إلى تمويل وتنفيذ خطط الشركة ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة بالإضافة إلى تسديد جزء من التسهيلات الائتمانية على الشركة.

أخبار قد تهمك

وكان قد عقد الاجتماع في المركز الرئيسي للشركة بمدينة الرياض عبر وسائل التقنية الحديثة وذلك في الساعة السابعة من مساء يوم الأربعاء 17/10/1443هـ الموافق 18/05/2022م.

وقد بلغت نسبة الحضور في الجمعية العمومية غير العادية 74.4 %

وحضر اجتماع الجمعية السادة أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:

الأستاذ نايف بن صالح الحمدان رئيس مجلس إدارة الشركة العقارية السعودية

الأستاذ فهد بن عبدالرحمن المعجل نائب رئيس المجلس

الأستاذ إبراهيم بن محمد العلوان الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة

الأستاذ فيصل بن فرقد الخاني

الأستاذ فيصل بن ظاهر العنزي

الأستاذ محمد بن مسفر المالكي

الأستاذ هشام بن حسين الخالدي

أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية أو من ينوب عن أعضائها:

كما حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:

الأستاذ فيصل بن ظاهر العنزي – رئيس اللجنة التنفيذية

الأستاذ هشام بن حسين الخالدي – رئيس لجنة الترشيحات