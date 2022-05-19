رئيس ديوان المظالم يشارك في احتفال اليوبيل الماسي لمجلس الدولة المصري

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
شارك معالي رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف في الاحتفال الذي أقامه مجلس الدولة المصري بيوبيله الماسي اليوم, وذلك بمناسبة مرور 75 عاماً على تأسيس المجلس.
وألقى رئيس معالي مجلس الدولة المصري المستشار محمد محمود حسام كلمةً رحّب فيها بفخامة الرئيس المصري وبالوفود المشاركة في الاحتفال، مستعرضاً في كلمته مراحل وتاريخ مجلس الدولة.
بعد ذلك, جرى عرض فيلم وثائقي لليوبيل الماسي لمجلس الدولة، وإعلان تأسيس الاتحاد الأفريقي للقضاء الإداري يضم مجموعة من دول القارة الأفريقية.
وتأتي مشاركة معالي رئيس ديوان المظالم الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف, ونخبة من رؤساء الأجهزة القضائية في جمهورية مصر العربية الشقيقة والدول العربية والصديقة، بدعوة من رئيس مجلس الدولة المصري، التي جاءت تأكيدًا لما يرتبط به ديوان المظالم مع مجلس الدولة المصري من علاقة تشاركية وتعاون دائم، الذي يمثل بدوره امتدادًا للعلاقات المتميزة بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية في شتى المجالات.
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