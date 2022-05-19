اخبار دوليه – «أمنستي» تطالب الفيفا بدفع 440 مليون دولار تعويضاً لـ «عمال المونديال» الذين تعرضوا لسوء المعاملة في قطر

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت منظمة العفو الدولية «أمنستي» المدافعة عن حقوق الإنسان، الخميس، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بدفع تعويضات لا تقل عن 440 مليون دولار للعمال الأجانب الذين «تعرضوا لسوء المعاملة» في قطر، الدولة المضيفة لمونديال 2022 والمتهمة بعدم احترام حقوق هؤلاء بشكل كاف.

ويأتي طلب المنظمة الحقوقية والمدعوم من منظمات أخرى تعنى بحقوق الإنسان، بعد انتقادات متكررة لبطء الهيئة العالمية الناظمة لكرة القدم في الاستجابة لظروف العمل السيئة للعمال الذين تدفقوا إلى مواقع البناء المرتبطة بكأس العالم في الدولة الخليجية الغنية بالغاز.

وقالت منظمة العفو إنه «يجب أن يخصص فيفا ما لا يقل عن 440 مليون دولار للتعويضات عن الأضرار التي لحقت بمئات الآلاف من العمال المهاجرين الذين كانوا ضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في قطر خلال الاستعدادات لكأس العالم 2022».

وبحسب المنظمة غير الحكومية فإن هذا المبلغ، الذي يوازي المخصصات المرصودة للمنتخبات الـ32 المشاركة في المونديال، هو «الحد الأدنى الضروري» لتعويض العمال وحمايتهم من انتهاكات مستقبلية.

واستشهدت المنظمة خصوصا بالأجور غير المدفوعة، ودفع رسوم التوظيف «غير القانونية» و«الباهظة»، فضلا عن الأضرار الناجمة عن حوادث العمل.

وأضافت أنه منذ العام 2010، حينما منح فيفا قطر شرف استضافة كأس العالم 2022، كانت هناك «سلسلة انتهاكات» أفسدت الاستعدادات دون أن يطالب الاتحاد الدولي «بأدنى تحسّن في ظروف العمل».

ولفتت إلى أن المبلغ المقترح ليس إلا «جزءا بسيطا» من ستة مليارات دولار سيجنيها فيفا من كأس العالم المقبلة.

ومنذ عام 2010، تعرَّض مئات الآلاف من العمال الأجانب لانتهاكات لحقوق الإنسان خلال توظيفهم لبناء ملاعب رياضية وفنادق وطرق وغيرها من مرافق البنية الأساسية اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم للعام 2022. كما اضطُرت الغالبية العظمى من العمال الأجانب في قطر لدفع رسوم توظيف غير قانونية للحصول على الوظائف، بلغت في المتوسط أكثر من 1300 دولار أمريكي للعامل، كما كان جميع العمال، قبل عام 2020، يخضعون لقيود تحد من قدرتهم على تغيير الوظائف أو مغادرة البلاد.