شكرا لقرائتكم خبر عن 10 فرق لمكافحة ذبابة الرمل في حائل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة حائل فرق المكافحة الحشرية بالصحة العامة، ممثلةً بإدارة نواقل المرض والأمراض المشتركة أمس، حملة الرش الضبابي بمشاركة 10 فرق مجهزة لمكافحة ذبابة الرمل المسببة لمرض الليشمانيا لمواقع سابقة الإصابة والحالات المكتشفة حديثاً.

وأوضحت صحة حائل أن فرق الرش الضبابي تستهدف 56 موقعاً في المنطقة حسب الجدول الزمني المعد للبرنامج الوطني لمكافحة الليشمانيا، مشيرةً إلى أن البرنامج يشمل العديد من المحافظات والقرى بالمنطقة التي سيتم رش جميع البؤر المستهدفة.