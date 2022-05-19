شركة «Beyon Connect» ترعى المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا

محمد بن مسعود - الدمام - حضر الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect السيد كريستيان راسموسن والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بالشركة السيد كاسبر بومهولتز المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع لأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا الذي أُقيم مؤخرًا في إمارة دبي. قامت شركة Beyon Connect برعاية هذا المؤتمر الذي يعد حدث هام لقطاع البريد ونقل الطرود في المنطقة.

وقد استضاف المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع نخبة من كبار الشخصيات والمسؤولين التنفيذيين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة والاستفادة من أحدث المستجدات في قطاع البريد والتي تمّ تطويرها لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا. وجمع المؤتمر كافة الجهات الرئيسية المعنية في القطاع، لمشاركة التجارب والخبرات وتسليط الضوء على الاستراتيجيات التي ينفذها القادة والرؤساء التنفيذيين للارتقاء بالخدمات التقليدية للبريد والخدمات اللوجستية والتجارة الإلكترونية، بهدف تلبية المتطلبات المتغيرة للمؤسسات والشركات والأفراد.

واستعرضت شركة Beyon Connect خلال المؤتمر حل صناديق البريد الرقمية OneBox الذي يُتيح التواصل بشكل آمن ومُستدام بين الأفراد والشركات والجهات الرسمية. ويُعتبر OneBox أول حل من نوعه يتم طرحه في منطقة الشرق الأوسط.

وبمشاركته كأحد المتحدثين الرئيسيين في المؤتمر، أعرب السيد كريستيان راسموسن، الرئيس التنفيذي لشركة Beyon Connect، عن مدى اعتزاز الشركة بهذه المشاركة وبتقديم الرعاية والدعم لهذا المؤتمر.

وأشار السيد كريستيان خلال الكلمة التي القاها في المؤتمر إلى التطوّر الملحوظ الذي تشهده صناديق البريد الرقمية، والذي وجّه إلى اعتمادها بشكل متزايد ومتنامي. واستعرض كذلك أيضًا بعض من الاتجاهات التكنولوجية في بلدان الشمال الأوروبي، التي باشرت إعداد رؤية مستقبلة منذ حوالي عقدين من الزمن بهدف إعداد وإنشاء مجتمعات رقمية، وقد أثمرت هذه الجهود بالتحوّل الكامل من البريد التقليدي إلى البريد الرقمي.

وعلّق السيد كريستيان بقوله: «باشرنا تطوير حل OneBox بالشراكة مع شركة «e-Boks»، الشركة الدنماركية الرائدة والمتخصصة في توفير منصات تواصل رقمية وآمنة وسهلة للمستخدمين. يمتاز هذا الحل بتمكين الأفراد والشركات من الانتقال السلس إلى خدمات البريد الرقمية والاستفادة من خدمة شاملة وعلى مساحة رقمية مُخصصة وموثوقة.”

ومن جانبه، أثنى السيد كاسبر بومهولتز، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا لدى شركة Beyon Connect، على تنوع المواضيع والمعلومات القيّمة التي تناولها هذا المؤتمر، وأشاد باستعراض آخر المستجدات والاحتياجات المتغيرة التي يشهدها القطاع.

وأضاف السيد كاسبر بالقول: «شكّل المؤتمر العالمي للبريد والتوصيل السريع، منصة مثالية لعرض حلول Beyon Connect لصناديق البريد الرقمية، حيث تم تقديمها وتعريفها للجمهور وأمام نخبة من كبار المدراء والمسؤولين التنفيذيين في قطاع خدمات البريد بمنطقة دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا».

وتعد شركة Beyon Connect التي تمّ إطلاقها شهر يناير الماضي، شركة تابعة لشركة بتلكو، وترتكز أهدافها على تقديم أحدث التقنيات المبتكرة، والبرمجيات الخدمية، والحلول المتقدمة لتكنولوجيا المعلومات لتلبية احتياجات القطاعين الخاص والعام في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

تسعى شركة Beyon Connect لتمهيد الطريق نحو بيئة رقمية متطوّرة ومترابطة وآمنة بأنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا، وتهدف الشركة للمساهمة بوضع الركائز الرئيسية لمستقبل أكثر استدامة وقائم على البيانات وخالٍ من الورق.