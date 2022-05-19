استمرار العوالق الترابية على الباحة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الباحة

نبّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار العوالق الترابية على منطقة الباحة، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية على مدينة الباحة، ومحافظات العقيق، القرى، والمندق، وبلجرشي، وبني حسن.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 9 صباحاً.