محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_نجران

نبّهَ المركز الوطني للأرصاد اليوم من استمرار العوالق الترابية على منطقة نجران، تؤدي إلى تدنياً في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات حبونا ، وبدر الجنوب ، وثار ، ويدمة ، وخباش ، وشرورة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة 5 صباحاً.