الضمان الاجتماعي ووحدات فرع وزارة الموارد البشرية برفحاء تنفذ فرضية لحريق وهمي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الحدود الشمالية

نفذ مكتب الضمان الاجتماعي ووحدات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمحافظة رفحاء أمس، تجربة إخلاء فرضية للموظفين والمراجعين نتيجة حريق وهمي بالتعاون مع الدفاع المدني والهلال الأحمر والشؤون الصحية وإدارة المرور والدوريات الأمنية، وذلك بهدف التأكد من جاهزية العاملين بالمكتب ووعيهم بخطط الطوارئ وقدرتهم على تنفيذها.

وأكد ضمان رفحاء أن هذه التجربة مهمة لتدريب الكوادر على مثل هذه الأزمات – لا سمح الله – ومدى استعدادهم لها، مشيداً بتعاون الجهات الحكومية المشاركة التي تسعى لتعزيز قدرات العاملين في مكتب الضمان الاجتماعي ووحدات فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على التعامل مع مثل هذه الحوادث.

وبيّن أن هذه الفرضية تأتي ضمن البرامج المجدولة لتدريب العاملين ورفع درجة الاستعداد والجاهزية للتعامل مع مثل هذه الأحداث من إخلاء للموظفين والمراجعين والتأكد من عمل أجهزة كشف الدخان والإنذار المبكر، حرصاً على تطبيق معايير السلامة العامة, حفاظاً على الأرواح والممتلكات ونشر الوعي في حال حدوث حريق أو أي أخطار محتملة لاسمح الله.