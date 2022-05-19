شكرا لقرائتكم خبر عن «تخصصي الدمام» يفعل عالمي ضغط الدم بـ«اعرف أرقامك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فعّل مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، أحد مكونات تجمّع الشرقية الصحي، اليوم العالمي لارتفاع ضغط الدم، تحت عنوان «اعرف أرقامك»، وذلك بالتعاون مع إدارة الشؤون التعليمية -بنات، وتوعيتهم بأهمية المحافظة على نمط حياة صحية وقياس العلامات الحيوية.

وخصص المستشفى ركنًا لمبادرة «اعرف أرقامك»، والتي تستهدف المراجعين والعاملين ضمن الحملة الوطنية التي نظمتها وزراة الصحة للوقاية من الأمراض المزمنة.

وشهد المستشفى انطلاق فعالية الأسبوع العالمي للحساسية الغذائية، والتي تستهدف رفع مستوى الوعي وطرق الوقاية، ومسببات الحساسية الغذائية، وشملت الفعاليات محاضرة حول الحساسية الغذائية المسببات والأعراض وطرق الوقاية والعلاج.

وكان مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، قد حصل على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية للمرة الثالثة، بعد أن حصل عليها في العام 2014 والعام 2017، على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، كأول منشأة طبية تحصل على هذا الاعتماد.

وأكد رئيس تشغيل المستشفى شريف عمر، أن من مميزات الحصول على اعتماد برنامج حماية المشاركين في الأبحاث البشرية اتباع سياسات وإجراءات رفيعة المستوى لضمان حماية المشاركين في الدراسات السريرية وكسب الثقة مع رعاة الدراسات السريرية، ما يجعلها بيئة أفضل لإجراء الدراسات السريرية، ما يساعد مرضى المنشأة للحصول على أفضل وأحدث العلاجات، بالإضافة إلى تعزيز ضمان الجودة والتحسين المستمر في الدراسات السريرية، وحصول المشاركين في البحث على ضمانات تساعد في تنمية ثقة المشاركين في الدراسات.