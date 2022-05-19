“السواحة” يبحث مع شركة “Fastly” توسيع مرونة البنية الرقمية بالمملكة

محمد بن مسعود - الدمام - مقابلة مع الرئيس التنفيذي لشركة HONOR في الشرق الأوسط وأفريقيا تشاو لايكون: تواصل HONOR زيادة استثماراتها في المملكة العربية السعودية بهدف الوصول إلى أعلى نسبة شحن أجهزة ذكية في غضون ثلاث سنوات

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