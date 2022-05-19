“التأمين” يغطي جراحات البدانة بدءاً من هذا الموعد

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

كشف المتحدث باسم مجلس الضمان الصحي الدكتور ناصر الجهني عزم المجلس التوسع في التغطية الإلزامية لجراحات السمنة للوثائق الصحية الجديدة والمجددة بعد أن كانت مقتصرة على التكميم فقط وذلك ابتداء من الأول من يوليو القادم لهذا العام 2022.

وأضاف الجهني، في تصريحه ، أن ذلك يأتي اهتماماً بصحة من يعانون من البدانة وأية أمراض مزمنة بحسب التوصيات الطبية والأدلة الطبية الصادرة من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة وفقا لـ “عكاظ”. وأاشار إلى أن التغطية كانت لمن كانت كتلة اجسامهم 45% حتى بلغت النسبة 35% ويعانون من مضاعفات السمنة وأمراض مزمنة أخرى حسب التوصيات والأدلة الطبية الصادرة من الجمعية السعودية لطب وجراحة السمنة.

وكانت هيئة الغذاء والدواء كشفت في وقت سابق أن إحصاءات وزارة الصحة 2020، أشارت إلى بلوغ معدلات السمنة بين السعوديين بنحو 59%؛ منهم 28.7% تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعلياً، فيما 31% يعانون زيادة في الوزن وهم من الفئة العمرية من 15 عاماً فما فوق، موضحة أن نسبة السمنة في الأطفال ما قبل الالتحاق بالمدرسة بلغت 6%، بينما وصلت بين الأطفال في سن الدراسة إلى 9.3%. ودقت هيئة الغذاء ناقوس الخطر عندما بينت أن الأرقام قد أشارت إلى أن 60% من السعوديين لا يمارسون أي نشاط رياضي، وهو ما يضاعف التعرض للسمنة والبدانة.