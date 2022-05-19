الحوادث تفتح الملف الدامي لوادي الفرع - #عاجل

فتح الحادث المروري للطلاب والمعلمات في محافظة وادي الفرع، 140 كلم جنوب المدينة المنورة، ملف الطرق والحوادث بمدخل المحافظة، والذي شهد عددا من الحوادث المرورية راح ضحيتها عدد من أهالي المنطقة لوجود الحيوانات السائبة وضيق الطريق، إضافة إلى أن الطريق مزدوج يربط المحافظة بطريق الهجرة ويمتد لأكثر من 40 كلم، ويشهد عددا من الحوادث اليومية كان آخرها حادث لمعلمات وطلاب خلف 16 إصابة منذ يومين في حين سبقه حادث آخر شهدته المنطقة.

حوادث متكررة

وطالب سكان محافظة وادي الفرع بتوسيع طريق ومدخل المحافظة والقضاء على الحيوانات السائبة بتسوير الطريق، إضافة لمعاقبة أصحاب الإبل السائبة التي تتسبب في الحوادث، مستشهدين بأن الحوادث دائما متكررة، مشيرين إلى أن الطريق الذي يربط المحافظة بطريق الهجرة الرئيسية الذي يربط منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يصل إلى 40 كلم لكنه يفتقد للسلامة، ويشهد عددًا من العوائق مثل مرور السيول بالمنطقة واحتجاز المركبات عند جريان الأودية بسبب أن الطريق يقطع أكثر من وادٍ، وهي معاناة ليست بجديدة، وسبق أن تم مطالبة الجهات المعنية بتوسيع الطريق وتخفيف الحوادث بمنع الحيوانات السائبة وإنارة الطريق.

حيوانات سائبة

يذكر أن الأسبوع الجاري شهد حوادث على ذات الطريق كان الأول لمواطن ارتطمت مركبته بحيوانات سائبة فيما وقع بعده حادث لناقلة معلمات مع مركبة تقل طلابا في المحافظة، وشهد الحادث مباشرة عددًا من الجهات المعنية وذلك بنقل المصابين ورفع التقرير المروري، في حين وقفت إدارة تعليم المحافظة على المصابين والاطمئنان على صحتهم في المستشفى والتأكد من سلامتهم.