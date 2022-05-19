الحوادث تفتح الملف الدامي لوادي الفرع - #عاجل

حوادث متكررة
وطالب سكان محافظة وادي الفرع بتوسيع طريق ومدخل المحافظة والقضاء على الحيوانات السائبة بتسوير الطريق، إضافة لمعاقبة أصحاب الإبل السائبة التي تتسبب في الحوادث، مستشهدين بأن الحوادث دائما متكررة، مشيرين إلى أن الطريق الذي يربط المحافظة بطريق الهجرة الرئيسية الذي يربط منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة يصل إلى 40 كلم لكنه يفتقد للسلامة، ويشهد عددًا من العوائق مثل مرور السيول بالمنطقة واحتجاز المركبات عند جريان الأودية بسبب أن الطريق يقطع أكثر من وادٍ، وهي معاناة ليست بجديدة، وسبق أن تم مطالبة الجهات المعنية بتوسيع الطريق وتخفيف الحوادث بمنع الحيوانات السائبة وإنارة الطريق.
حيوانات سائبة
يذكر أن الأسبوع الجاري شهد حوادث على ذات الطريق كان الأول لمواطن ارتطمت مركبته بحيوانات سائبة فيما وقع بعده حادث لناقلة معلمات مع مركبة تقل طلابا في المحافظة، وشهد الحادث مباشرة عددًا من الجهات المعنية وذلك بنقل المصابين ورفع التقرير المروري، في حين وقفت إدارة تعليم المحافظة على المصابين والاطمئنان على صحتهم في المستشفى والتأكد من سلامتهم.
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