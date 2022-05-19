“الحج والعمرة”: يمكن لمواطني “مجلس التعاون” إصدار تصاريح العمرة عبر “اعتمرنا” حسب المواعيد المتاحة

محمد بن مسعود - الدمام - اخبار الخليج – برامج ثقافية متنوعة بانتظار الجمهور يوم الجمعة القادم.. انطلاق فعاليات الاحتفاء باليوم العالمي للمتاحف بمتحف البحرين الوطني

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