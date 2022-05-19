شكرا لقرائتكم خبر عن بحث القضايا الإقليمية والدولية مع وفد «الملكية البريطانية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بحث وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء عادل بن أحمد الجبير، سياسة المملكة الخارجية حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية وجهودها في تحقيق الأمن والاستقرار على الأصعدة كافة، وذلك خلال استقباله بالوزارة، أمس، وفدًا من الكلية الملكية البريطانية للدراسات الدفاعية برئاسة اللواء المتقاعد ستيفن ماكهون.

وأجاب الجبير على أسئلة واستفسارات الوفد حول الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال مدير عام مكتب وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السفير خالد بن مساعد العنقري.