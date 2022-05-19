شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العامة للنقل» يستعرض التطور المتسارع في «الخطوط الحديدية» والان نبدء بالتفاصيل
وأكد الرميح أن صناعة النقل بالخطوط الحديدية في المملكة تشهد تطوراً متسارعاً ونمواً مطرداً، يجسد الدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة - رعاها الله –، وأسهم ذلك في التوسع في مشاريع وشبكات الخطوط الحديدية؛ لتتوفر خدمات النقل السككي لجميع المستفيدين في مختلف أنحاء المملكة، موضحاً أنه منذ تدشين الملك عبدالعزيز السكك الحديدية قبل أكثر من 70 عاماً والمملكة تعيش نموًا يصل بنا اليوم إلى أكثر من 5 آلاف كم تربط قلب المملكة بأطرافها، من خلال تقديم الخدمات لنقل الركاب ونقل البضائع والثروات الطبيعية.
وبين أن الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية تستهدف ربط أكثر من 8 آلاف كم من الخطوط الحديدية بحلول عام 2030 بأحدث التقنيات وأعلى معايير الجودة والسلامة.
وأوضح أن المملكة تسعى بشكل حثيث إلى المحافظة على البيئة وفق عدة مبادرات وطنية، بالإضافة إلى أن استخدام وسائل النقل السككي الحديثة أسهمت بانخفاض 85 % من الانبعاثات الكربونية.