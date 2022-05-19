شكرا لقرائتكم خبر عن مكتبة الملك عبدالعزيز تفتتح معرض «الخط العربي» في تونس والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتحت مكتبة الملك عبدالعزيز العامة، أمس، بالشراكة مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو»، معرضًا للخط العربي بالعاصمة التونسية، خلال انعقاد اجتماعَي المؤتمر العام والمجلس التنفيذي للمنظمة الذي تترأسه المملكة العربية السعودية

وافتتح المعرض سفير خادم الحرمين الشريفين لدى تونس د. عبدالعزيز بن علي الصقر، بحضور المدير العام للمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» د. محمد ولد عمر، ورئيس المجلس التنفيذي للمنظمة هاني بن مقبل، والمدير العام لمكتبة الملك عبدالعزيز العامة د. بندر المبارك، وأعضاء المجلس التنفيذي «للألكسو» وشخصيات ثقافية ومبدعين عرب.

وأكد السفير الصقر، أهمية المعرض في المحافظة على الخط العربي وإبراز جماليات هذا الموروث الثقافي، وإبراز الجهود الكبيرة التي بذلتها المملكة العربية السعودية لتسجيل ملف فنون الخط العربي على القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية، الذي يرمي إلى تعزيز حضور الخط العربي في المجتمع والمحافظة عليه والاحتفاء بفنونه في منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة.