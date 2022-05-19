شكرا لقرائتكم خبر عن «سواعد» تقدم 35 كرسيا متحركا و200 مشاية لتخصصي الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قدمت جمعية «سواعد» للإعاقة الحركية بالمنطقة الشرقية 35 كرسيا و200 مشاية إلى مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، بدعم من مؤسسة الأنصاري لخدمة المجتمع.

وقال المدير التنفيذي للجمعية خالد الهاجري: من منطلق المسؤولية المجتمعية لدينا في جمعية سواعد للإعاقة الحركية، نحرص على الالتزام والتعاون في هذا المجال لأنه يعد مطلبا وحاجة اجتماعية، فالمجتمع ومؤسساته بحاجة إلى الفرد، كما أن الفرد أيضا بحاجة إلى المجتمع ومؤسساته، والنتيجة هي تطور المجتمع والفرد ونموهما.

وأضاف: لدى مؤسسة الأنصاري إسهامات عدة في المسؤولية المجتمعية، فهي تضاعف جهودها باستمرار، وتسعى إلى بناء علاقات إستراتيجية أكثر عمقا مع المجتمع وأفراده، وما قدم اليوم لمستشفى الملك فهد التخصصي ما هو إلا جزء بسيط من ذلك، فلا يخفى على أحد أهمية المسؤولية المجتمعية في تقدم المجتمعات وتطورها، فهناك الكثير من الدول تسعى إلى تفعيلها في الأفراد والقطاع الحكومي والخاص وغير الربحي، والنتيجة هي ازدهار المجتمعات وتطورها.