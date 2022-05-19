شكرا لقرائتكم خبر عن «تعليم الشرقية» يطلق برامج ملتقيات جسور للتربية الخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، أن تعليم المنطقة ماض في ترجمة الأهداف الإستراتيجية التي ترسم ملامح خطوطها العريضة وزارة التعليم، من خلال تبنيها خارطة واسعة من البرامج الهادفة والمثمرة والتي تصب في عمليات تجويد العملية التعليمية، وأضاف: من جملة ذلك منظومة برامج «ملتقيات جسور للتربية الخاصة» التي أطلقتها إدارة تعليم الشرقية ممثلة بإدارة التربية الخاصة عن بعد عبر المنصات الإلكترونية، لتتواكب مع مساعيها الرامية في مجملها إلى تعزيز الجانب المهني والمعرفي للمعنيين والمهتمين بخدمات التربية الخاصة.

وتابع: يتناول كل برنامج جانبا من جوانب التربية الخاصة والتعريف بهذا الجانب وآلية عمله وتقديم الخدمة فيه، وما يستجد من نظريات وممارسات مهنية، بما ينعكس إيجابا على تحسين الممارسات التعليمية والتربوية، لتلقي في نهاية المطاف بظلالها الإيجابية على أبنائنا لبناء مجتمع معرفي يتواكب والرؤية الطموحة للمملكة 2030، وذلك في ظل الدعم السخي لقطاع التعليم من قبل قيادتنا الرشيدة -أعزها الله- لإيمانهم التام بأن الاستثمار الأمثل يكمن في تنمية عقول الأبناء.