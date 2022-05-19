شكرا لقرائتكم خبر عن 5 مراكز صحية بالأحساء تحصل على اعتماد «سباهي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حصلت مراكز الرعاية الصحية الأولية «الشقيق، وحي الملك فهد، والقارة، والمنيزلة، وشعبة المبرز»، في الأحساء، على شهادة الاعتماد من المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي CBAHI»، بعد نجاحها في تحقيق معايير الاعتماد المطلوبة، واجتيازها التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة، وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز.

ويأتي هذا الاعتماد استمرارا لجهود تجمع الأحساء الصحي لتحسين وتطوير الخدمات الطبية المقدمة في منشآته، وبذلك يبلغ عدد المراكز الصحية المعتمدة في الأحساء 18 مركزا صحيا.

وقام الرئيس التنفيذي لتجمع الأحساء الصحي د. خالد بن محمد الملا، بجولة على عدد من مراكز الرعاية الصحية المعتمدة، مقدما شكره للعاملين فيها على جهودهم، ومؤكدا لهم أن هذا الإنجاز سينعكس على سير العمل داخل المراكز، من خلال تقديم خدمة صحية ذات جودة عالية وفق أحدث السياسات المعتمدة في هذا الخصوص، مشيرا إلى أنه يعد حافزا لتطوير وتجويد الخدمات المقدمة في المركز وفق أعلى المستويات.

ويهدف المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية «سباهي»، من أجل إيجاد بيئات تركز في عملها على الارتقاء بجودة الرعاية الصحية، وتكرس خدماتها لتحسين جودة وسلامة وفعالية الخدمات الصحية، والتركيز على الوصول إلى أفضل مستوى رعاية للمرضى، وتقييم حالاتهم والتحكم في العدوى.