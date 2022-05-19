شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة كيمياء تحصد الدرجة الكاملة في اختبارات الرخص المهنية والان نبدء بالتفاصيل
وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات يدركون أهمية هذه الاختبارات، ولديهم القدرة والمعرفة والمهارة للحصول على الدرجات المستحقة لهم وفق قدراتهم، التي سيكون لها الأثر الإيجابي مهنيا ووظيفيا على الطلاب والطالبات في الميدان التعليمي.
وقال خبير التدريب محمد العواجي: المعلمون والخريجون التربويون على مستوى عال من التأهيل والتميز، وعطاؤهم لا حدود له، ويحتاجون فقط إلى فهم طبيعة الاختبار، والاستعداد الجيد له بالاطلاع على المعايير التربوية الصادرة من هيئة تقويم التعليم، والبحث عن موضوعات المعايير في المراجع التربوية، مع أهمية إدراك أن الاختبار يركز على مهارات التفكير العليا، كالقدرة على التحليل والربط واستبعاد الخيارات الخاطئة، والقدرة على التفكير تحت ضغط الوقت، أكثر من اعتماده على حفظ المعلومات.