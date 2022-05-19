شكرا لقرائتكم خبر عن معلمة كيمياء تحصد الدرجة الكاملة في اختبارات الرخص المهنية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكنت المعلمة مها فهيد العتيبي، المتخصصة في تدريس الكيمياء والعلوم، من الحصول على الدرجة الكاملة في اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية المعلمين والمعلمات، إذ حصلت على 100 % في الاختبار الأول لها الذي خاضته للمرة الأولى لمعرفة طبيعة الاختبار وآلياته.وقالت العتيبي، من إدارة تعليم الرياض، إنها تخرجت في كلية عفيف للتربية، تخصص كيمياء، بتقدير ممتاز، وتعمل في التعليم منذ 14 عاما، تنقلت فيها بين عدة مدارس، مشيرة إلى أنها تقدمت لأداء الاختبار وحصلت على الدرجة الكاملة من المرة الأولى بعد اطلاعها وفهمها معايير الاختبار والتدريب المكثف، مؤكدة أن اختبارات الرخصة المهنية للوظائف التعليمية للمعلمين والمعلمات تعد فرصة رائعة لتطوير الذات وتعلم أساليب تربوية وإستراتيجيات حديثة تنعكس إيجابا على المعلم والميدان التربوي والطلاب.

وأشارت إلى أن المعلمين والمعلمات يدركون أهمية هذه الاختبارات، ولديهم القدرة والمعرفة والمهارة للحصول على الدرجات المستحقة لهم وفق قدراتهم، التي سيكون لها الأثر الإيجابي مهنيا ووظيفيا على الطلاب والطالبات في الميدان التعليمي.

وقال خبير التدريب محمد العواجي: المعلمون والخريجون التربويون على مستوى عال من التأهيل والتميز، وعطاؤهم لا حدود له، ويحتاجون فقط إلى فهم طبيعة الاختبار، والاستعداد الجيد له بالاطلاع على المعايير التربوية الصادرة من هيئة تقويم التعليم، والبحث عن موضوعات المعايير في المراجع التربوية، مع أهمية إدراك أن الاختبار يركز على مهارات التفكير العليا، كالقدرة على التحليل والربط واستبعاد الخيارات الخاطئة، والقدرة على التفكير تحت ضغط الوقت، أكثر من اعتماده على حفظ المعلومات.