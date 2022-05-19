شكرا لقرائتكم خبر عن فرضية لانقطاع الأكسجين بـ «طوارئ حفر الباطن» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذ مستشفى حفر الباطن المركزي، فرضية انقطاع الأكسجين بقسم الطوارئ بالمستشفى، وذلك تحت إشراف ومتابعة إدارة الطوارئ والكوارث والنقل الطبي.

وجرى تنفيذ الافتراضية على 5 حالات، تم نقلها إلى نقطة التجمع الخاصة بالمستشفى، ومن ثم إلى صالة سحب الدم المهيأة لاستقبال الأسرة والحالات، وقياس مدى جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحالات الطارئة في المستشفى، ورفع نسبة الوعي والسلامة لدى العاملين وتقييم قدرات الاستجابة لاختبار جاهزية المنشأة، وتدريب الموظفين والتوعية بالتصرف الصحيح، عند وقوع الحوادث في الوقت المناسب.