شكرا لقرائتكم خبر عن يضم ألعابا و«واي فاي».. تدشين ممشى قرية العليا بمساحة 3600 م2 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - دشن أمين المنطقة الشرقية م. فهد الجبير، عددا من المشاريع التنموية، بمحافظة قرية العليا، ضمت مشروع الممشى الرياضي بمساحة 3600 متر2، وبطول 650 مترا طوليا، ويضم ألعاب أطفال ومجسمات ضوئية وشبكة «واي فاي» وشواحن للأجهزة الذكية، ومسطحات خضراء.

كشط وسفلتةوشملت المشروعات كشط وإعادة سفلتة طريق الأمير محمد بن فهد بقرية العليا بطول 1.700 متر، وبعرض 13 مترا؛ الشريان الرئيسي للمدينة.

وأوضح رئيس البلدية، م. ماجد الرويس، أن الطريق شمل كشط وإزالة الطبقة السطحية، وإعادة سفلتة، وعمل الدهانات والخطوط، والعلامات المرورية الأرضية، والعواكس البلاستيكية الحرارية، وكذلك تركيب عواكس خزافية، وتركيب واجهات «grc»، حول محولات الكهرباء.

مسطحات خضراءوأضاف إنه جرى، أيضا، إعادة تأهيل وتطوير حديقة حي الزهور المكونة من مسطحات خضراء، وممرات صحية لكبار السن، وممشى رياضي حول الحديقة، وألعاب أطفال وشبكة «واي فاي»، وشواحن للأجهزة الإلكترونية، وتم استبدال الإنترلوك والبلدورات المتهالكة بجديدة من داخل الحديقة.

وشملت الجولة، عرضا مرئيا لمشروعات المحافظة، ومنجزات برنامج معالجة التشوه البصري، الذي شمل معالجة حفريات الشوارع، وطلاء الأرصفة وأعمدة الإنارة، وطمس الكتابات المشوهة.استثمارات جديدةووجه م. الجبير، بجذب استثمارات، يستفيد منها المزارعون، إذ إن قرية العليا تعد من أكبر مزارع المملكة، وتشكل ثروة حيوانية وكبيرة، ومنتجة للقمح والأعلاف، كما كلف رئيس البلدية بدراسة احتياجات المزارعين، والاستثمارات المطلوبة، مثل مصانع إنتاج مكعبات الأعلاف وغيرها.