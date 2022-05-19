شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 460 م3 نفايات بالصرار في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت بلدية الصرار 460 متر3 مكعب من النفايات والمخلفات خلال أسبوع، وذلك ضمن خطة معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري.

ودعا رئيس البلدية م. نقاء أبو هليبة، الجميع إلى التعاون مع البلدية وعدم رمي كل المخلفات بشتى أشكالها ووضعها في الأماكن المخصصة لها، حتى ينعم الأهالي ببيئة صحية وخالية من الملوثات، وتحقيق الهدف المنشود لهذه الحملات والبرامج وغيرها. وأشار إلى أهمية رفع الوعي للجميع بأهمية النظافة، مع التشديد على الرقابة اللاحقة وتطبيق الأنظمة والتعليمات ولائحة الغرامات على مَن يتسبب في هذه التشوهات.