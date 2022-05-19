شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ العديد يناقش احتياجات «الوسيع» و«أنباك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ناقش محافظ العديد سعد العجلان احتياجات أهالي مركزي هجرة «وسيع»، و«أنباك»، وذلك خلال زيارته المركزين، ولقائه بعدد من الأهالي.

والتقى المحافظ خلال الزيارة كلا من رئيس مركز الوسيع حريز المهري، ورئيس «أنباك»، حمد المري، كما استمع إلى جمع من أهالي المركزين، وناقش معهم الاحتياجات والخدمات.

وأكد المحافظ أن هذه الزيارة تأتي تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، نائب أمير المنطقة الشرقية؛ لتفقد أحوال المواطنين في جميع مراكز وهجر المحافظة والوقوف عن قرب على احتياجاتهم الخدمية.

ورافق المحافظ في الزيارة مدير شرطة محافظة العديد العقيد أمين الملحم، ورئيس بلدية البطحاء صلاح الدهنين.