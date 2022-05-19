شكرا لقرائتكم خبر عن تفتيش مقاهي بقيق النسائية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت الفرق النسائية ببلدية محافظة بقيق جولات ميدانية على «المقاهي النسائية»، في المحافظة، للتأكد من التزامها بالاشتراطات البلدية، وتطبيق الإجراءات الصحية والتعليمات الوقائية..

وكانت البلدية قد نفذت حملات على المحلات التموينية ومغاسل الملابس ومحلات الحلويات والمخابز ومحلات الحلاقة الرجالية، بهدف التأكد من تطبيق جميع الاشتراطات.

كما نفذت البلدية، مؤخرا، جولات ميدانية بشارع الأمير نايف، لرفع الملاحظات المتعلقة بالتشوه البصري، ووجهت إنذارات للمحلات المخالفة مع تحديد مهلة زمنية لتعديل الملاحظات.