شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الأحساء: منهجية رعاية الأيتام تمتزج بمبادئ الإسلام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر آل سعود، محافظ الأحساء، أن أكثر من ٢٤٠٠ يتيم من أيتام الأحساء يحظون برعاية واهتمام كبير من قبل قيادتنا الرشيدة أسوة بإخوتهم في مختلف مناطق المملكة ضمن منهجية رعاية الأيتام وكفالتهم التي تمتزج فيها مبادئ الدين الإسلامي مرورا بالقيم الإنسانية النبيلة التي تربط أبناء المجتمع بعضهم ببعض.

جاء ذلك خلال تفقد سموه للبرامج التنموية التي يقدمها مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام التابع لجمعية البر بالأحساء لأكثر من ٢٧٣ يتيما ويتيمة ملتحقين بمبادرة التمكين التعليمي التي يقدمها المركز، وذلك بحضور وكيل المحافظة نائب رئيس المجلس الإشرافي لمركز تكامل معاذ الجعفري ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية عبدالمحسن الجبر.

وأشاد سموه بما شاهده خلال جولته التفقدية لمبادرة التمكين التعليمي لـ ١٧٤ يتيما ويتيمة من الأيتام المكفولين تعليميا مساء يوم أمس بمقر البرنامج بمدارس جواثا الأهلية من اهتمام القائمين بجمعية البر بالأحساء، وما تقدمه من خلال مركز تكامل لرعاية وتنمية الأيتام لتحقيق أهدافها وخطتها الإستراتيجية لتنمية الأيتام ورعايتهم، وجعلهم قادرين على الاعتماد على أنفسهم بالتعاون مع القطاعات الحكومية والخاصة.

من جهته، أوضح أمين عام جمعية البر بالأحساء م. صالح آل عبدالقادر أن هناك ٢٤٠٠ يتيم بالأحساء، تكفل الجمعية أكثر من ٨٠٠ منهم، من خلال مركز تكامل ورعاية الأيتام الذي يستهدف دعم الأيتام بشكل مستمر، وتوفير حياة كريمة لهم، من خلال إشراك مؤسسات المجتمع المحلي لتحقيق رؤية المركز وإنجاح أبرز مبادراته «التمكين التعليمي – تمكين أمهات الأيتام – التمكين العلمي».

وذكر مدير مركز تكامل عبدالعزيز الرويشد، أن المركز ضمن مبادرة التمكين التعليمي والتي يقدم من خلالها الخدمات التربوية والتعليمية خلال الفترة المسائية لإنجاز متطلبات الدراسة اليومية والمساهمة الفعالة في بناء شخصية إبداعية ومتميزة للأيتام معرفيا وسلوكيا ومهاريا، ليكونوا لبنة فاعلة في بناء مجتمعهم، وساهم في احتضان ١٧٣ يتيما ويتيمة في المرحلة الابتدائية منذ انطلاق المبادرة في عام ٢٠١٩م، كما تستهدف الجمعية ٥٦٥ يتيما ويتيمة من مختلف المراحل الدراسية لإلحاقهم في المبادرة التعليمية بنهاية العام الميلادي ٢٠٢٣م.