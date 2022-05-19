شكرا لقرائتكم خبر عن 3600 زيارة تحرر 83 مخالفة بأسواق القطيف والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نفذت بلدية محافظة القطيف 406 جولات رقابية، تم خلالها زيارة ٣٦٨٧ منشأة تجارية وغذائية في نطاق ٦ بلديات فرعية، وأسفرت عن إنذار ١٠٠٢ منشأة منها، وإتلاف كميات من الأغذية الصلبة والسائلة، وإغلاق ٢٩ منشأة مخالفة للاشتراطات الصحية والنظامية. جاء ذلك من خلال الجهود الرقابية التي بذلتها البلدية خلال شهر أبريل الماضي حتى ١٧ مايو ٢٠٢٢م.

وأسفرت الجولات التي تستهدف رفع نسبة امتثال المنشآت، والتأكد من سلامة الغذاء المقدم فيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوار، عن تسجيل ٨٣ مخالفة على المنشآت تنوعت ما بين انتهاء الرخصة أو عدم الحصول على الشهادات الصحية أو عدم تجديدها، ومخالفات تتعلق بعدم الالتزام بالزي الرسمي للعمل، بجانب مخالفات الاشتراطات الصحية، وسوء الحفظ والتخزين.

وأكدت البلدية أن مراقبيها الصحيين ملتزمون بقرار التنبيه أولا قبل تطبيق العقوبات النظامية في المخالفات غير الجسيمة، لتتيح للمنشآت التجارية فرصة للتصحيح ومعالجة الملاحظات، مشيرة إلى ضرورة اطلاع ملاك المنشآت على الاشتراطات المحددة لنشاطهم التجاري، والتقيد بما ورد فيها من ضوابط لتفادي أي مخالفات قد تلحق بهم استنادًا على ما جاء في اللائحة المحدثة للجزاءات البلدية.

وتأتي جهود البلدية الرقابية متكاملة مع أعمالها الهادفة إلى تطوير بيئة الأعمال، وتحسين جودة الخدمات المقدمة في المحافظة، تحقيقًا لتطلعات المستفيدين، وحفاظًا على سلامتهم. وأهابت البلدية بالجميع بالمسارعة للإبلاغ عن أي ملاحظة أو مخالفة للاشتراطات الصحية والبلدية في المنشآت، وذلك من خلال مركز البلاغات 940 منبهة الملَّاك والمستثمرين والعاملين في الأنشطة المستهدفة من القطاع البلدي بأهمية التعاون والامتثال للحفاظ على صحة وسلامة المستفيدين التي تعد من الأولويات.