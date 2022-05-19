شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مقاولين يحفران دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت بلدية الخبر مقاولين اثنين تابعين لجهات خدمية خلال أسبوع لقيامهما بأعمال حفر مخالفة ودون تصريح في مواقع متفرقة، وتم تطبيق لائحة الغرامات واتخاذ الاجراءات النظامية حيالهما.

وواصلت البلدية صيانة وإعادة دهان الأرصفة ضمن جهودها المستمرة في تحسين المشهد الحضري وتعزيز السلامة المرورية. فيما أنجزت 60 % من أعمال المرحلة الأولى لمشروع تطوير الكورنيش الجنوبي، والذي يتضمن أعمال الممشى الموازي للبحر والمشايات الداخلية والسور، ويسهم المشروع في تعزيز مكانة الخبر السياحية وجودة الحياة.